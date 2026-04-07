07 апреля, 18:01

Новая версия цифрового помощника "Москва" появилась на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обновленная версия цифрового ассистента "Москва" стала доступна на сайте mos.ru. Новая версия помощника способна распознавать письменные и языковые команды в реальном времени.

Цифровой помощник работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), который обучается на базе знаний, содержащей свыше 7,7 тысячи тем о городе и запросов пользователей. При этом доверие граждан к ИИ растет: на данный момент 88% москвичей хотя бы раз использовали чат-бота для получения услуги, а в 2025 году показатель составлял всего 73%.

ИИ-ассистент предлагает множество услуг, среди которых показ расписания ребенка в школе, отслеживание статуса заявлений, поданных через центры "Мои документы", и нахождение информации о новых закупках на портале поставщиков.

Пользоваться цифровым помощником можно после нажатия на специальный значок в правом нижнем углу экрана, который размещен на всех страницах портала, кроме главной, или в приложении "Моя Москва".

Ранее чат-бот Александра заработал в национальном мессенджере MAX. Теперь пользователи могут получить всю необходимую информацию о транспорте через него. Чат-бот запоминает контекст беседы и может ответить дяже на нестандартные вопросы.

