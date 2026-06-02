Daily Express: большой "ледник Судного дня" угрожает шести странам

Фото: depositphotos/Denis Burdin​

Ледник Туэйтс в Западной Антарктиде, известный как "ледник Судного дня", угрожает по меньшей мере шести странам. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Express.

По оценке экспертов, таяние ледяной глыбы затронет Великобританию, Нидерланды, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивы.

Морской геофизик Британской антарктической службы Роберт Лартер утверждает, что шельфовый барьер ледника может разрушиться уже в этом году. При полном таянии он может поднять уровень моря более чем на два фута (примерно на 0,6 метра).

Потеря Туэйтса способна спровоцировать обвалы в нескольких регионах, что приведет к увеличению уровня воды на три метра и более.

Повышенное внимание к леднику связано с его огромными размерами и активной деградацией, рассказал ранее научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. Специалисты пытаются понять скорость разрушения Туэйтса и возможные последствия.

В частности, даже относительно небольшое повышение уровня воды может привести к потере прибрежных земель. В случае подъема воды на 40 или даже 100 сантиметров из российских городов под угрозой окажется Санкт-Петербург.