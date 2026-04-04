Чат-бот Александра заработал в мессенджере МАХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чат-бот Александра заработала в национальном мессенджере МАХ. Цифровой помощник теперь доступен круглосуточно, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Чат-бот может отвечать пользователям всего за несколько секунд. Благодаря нейросетям Александра запоминает контекст беседы и эффективно отвечает на нестандартно сформулированные вопросы.

"60% базы знаний виртуального ассистента подключено к искусственному интеллекту. Это позволяет Александре отвечать на большее число вопросов различной степени сложности. Теперь пользователи могут быстро получить всю необходимую информацию о транспорте на новой площадке в привычном и удобном формате", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

ИИ применяется в работе виртуального помощника с прошлого года. Нейросети помогают ему рассказывать пользователям факты о метро и сообщать важную информацию о работе транспорта.

Также Александра способна отвечать на вопросы об автовокзалах и автодорогах, сервисах и трудоустройстве в транспортный комплекс, правилах пользования городским транспортом, рекламе, навигации и пассажирских сервисах.

С момента запуска чат-бота Александра сервис ответил на более 18 миллионов вопросов. Доля обращений через цифрового помощника увеличилась почти в 6 раз. Виртуальный помощник помогает пассажирам, водителям и пешеходам с 2020 года.

