12 февраля, 11:50

Транспорт

Чат-бот столичного транспорта ответил на свыше 18 млн вопросов с момента запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С момента запуска чат-бота столичного транспорта Александра сервис ответил на более 18 миллионов вопросов, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что Александра помогает пассажирам, водителям и пешеходам с 2020 года. При этом уже год в работе чат-бота используется искусственный интеллект (ИИ), что позволяет обрабатывать запросы разного уровня сложности.

Доля обращений через цифрового помощника увеличилась почти в 6 раз. Каждое третье сообщение по вопросам транспорта поступает именно через него.

В числе основных преимуществ сервиса:

  • круглосуточная поддержка – Александра отвечает 24 часа в сутки;
  • доступность на 14 платформах;
  • возможность дистанционного получения более 75% транспортных услуг без визита в сервисные центры.

"В соответствии со стратегией развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин, мы продолжим внедрять ИИ в наши сервисы и повышать комфорт пассажиров", – добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что работа всех табло на автовокзалах Москвы перешла в онлайн-режим. На экранах можно найти информацию о фактическом времени отправления, направлении, номере перрона, количестве свободных мест и статусе рейса.

Робот-пекарь "Блиндозер" начал работать на станции метро "ЦСКА"

транспорттехнологиигород

