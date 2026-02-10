Работа всех табло на автовокзалах Москвы перешла в онлайн-режим

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На столичных автовокзалах работа табло была переведена в онлайн-режим. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"К цифровой системе подключили и самое большое табло на автовокзале "Центральный". Ранее оно показывало плановое расписание, а теперь отображает данные в реальном времени", – говорится в сообщении.

На экранах можно найти информацию о фактическом времени отправления, направлении, номере перрона, количестве свободных мест и статусе рейса.

Уточняется, что экраны расположены в залах ожидания, у входных групп, в зоне касс и перед выходами на посадку – рядом с перронами отправления.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что в городском транспорте продолжают внедрять современные решения. На основе обратной связи от пассажиров совершенствуют сервисы московских автовокзалов.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2025 году к электросетям подключили 1,6 тысячи остановочных павильонов. Общая мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила свыше 4,64 мегаватта.

Все новые остановки имеют видеонаблюдение, освещение и разъемы для зарядки гаджетов. Также рядом устанавливают электронные табло с расписанием.