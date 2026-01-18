Свыше 104 тыс пассажиров воспользовались услугами столичных вокзалов в праздники

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В период праздников, с 31 декабря по 11 января, более 104 тысяч пассажиров воспользовались услугами московских вокзалов для поездок в другие города, сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

В департаменте отметили, что автовокзалы столицы успешно справились с повышенной нагрузкой в новогодние праздники. Самой востребованной датой для путешествий стало 3 января – с автовокзалов уехали свыше 11 тысяч человек.

"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть столичных автовокзалов, превращая их в современные и комфортные транспортные хабы", – рассказал заммэра по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, самым популярным направлением стал маршрут от автовокзала "Красногвардейский" до города Донской – им воспользовались более 8,2 тысячи пассажиров.

Ранее сообщалось, что пассажиры столичного наземного транспорта использовали QR-коды для оценки его работы в 2025 году свыше 25 тысяч раз. По словам Ликсутова, размещение в салонах автобусов и электробусов QR-кодов поспособствовало активному сбору обратной связи от горожан.