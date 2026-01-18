Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 14:24

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как улучшат инфраструктуру около станции "Воронцовская" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, как будет модернизирована инфраструктура около станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ).
 
По словам мэра, территория в этом районе активно меняется и становится еще комфортнее для горожан. Теперь специалистам предстоит реконструировать участок улицы Архитектора Власова – от улицы Академика Пилюгина до улицы Обручева.
 
Помимо этого, будет возведен Проектируемый проезд № 7515 от улицы Архитектора Власова до улицы Академика Челомея, а также проезд № 3849, благодаря которому дорога станет новой магистральной улицей районного значения.
 
Кроме того, планируется строительство выезда с Проектируемого проезда № 3849 на улицу Архитектора Власова. Также будет организована автомобильная парковка, заменены старые инженерные коммуникации и благоустроены прилегающие территории, в том числе появятся тротуары.

Ранее в столице завершилось благоустройство Профсоюзной улицы. На ее участке от центра города до МКАД высадили примерно 3,2 тысячи деревьев. Кроме этого, специалисты отремонтировали тротуары и дорогу, убрали под землю воздушные кабельные линии, сделали дополнительную систему водостока и обновили наружное освещение.

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях в центре Москвы

Читайте также


мэр Москвытранспортметрогород

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика