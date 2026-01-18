Собянин рассказал, как улучшат инфраструктуру около станции "Воронцовская" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, как будет модернизирована инфраструктура около станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ).



По словам мэра, территория в этом районе активно меняется и становится еще комфортнее для горожан. Теперь специалистам предстоит реконструировать участок улицы Архитектора Власова – от улицы Академика Пилюгина до улицы Обручева.



Помимо этого, будет возведен Проектируемый проезд № 7515 от улицы Архитектора Власова до улицы Академика Челомея, а также проезд № 3849, благодаря которому дорога станет новой магистральной улицей районного значения.



Кроме того, планируется строительство выезда с Проектируемого проезда № 3849 на улицу Архитектора Власова. Также будет организована автомобильная парковка, заменены старые инженерные коммуникации и благоустроены прилегающие территории, в том числе появятся тротуары.

Ранее в столице завершилось благоустройство Профсоюзной улицы. На ее участке от центра города до МКАД высадили примерно 3,2 тысячи деревьев. Кроме этого, специалисты отремонтировали тротуары и дорогу, убрали под землю воздушные кабельные линии, сделали дополнительную систему водостока и обновили наружное освещение.

