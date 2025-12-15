Пять улиц благоустроили в Кунцеве в этом году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Комплексное благоустройство прошло в районе Кунцево. Работы затронули пять улиц, в том числе Аллею 11 Героев Саперов, Оршанскую, Коцюбинского и другие, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

В рамках проекта специалисты заменили свыше 36,5 тысячи квадратных метров проезжей части и привели в порядок почти 12,7 тысячи "квадратов" тротуаров. Кроме того, они заменили светофоры и опоры наружного освещения, обновили пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.

Ежедневно трудились около 70 рабочих и более 20 единиц спецтехники. Работы выполнялись параллельно на нескольких участках.

Ранее сообщалось, что в Москве улучшат дороги вдоль путей МЦД-4 в районе Очаково-Матвеевское. В частности, специалисты построят новую дорогу, которая объединит Малую Очаковскую и Никулинскую улицы. На последней также обновят боковой проезд.