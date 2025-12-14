Сергей Собянин: дороги вдоль путей МЦД-4 в Очаково-Матвеевском обновят

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дороги вдоль путей четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) в районе Очаково-Матвеевское будут возведены и модернизированы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.



В частности, появится новая дорога, которая объединит Малую Очаковскую и Никулинскую улицы. Помимо этого, планируется обновление бокового проезда на Никулинской улице.



Также специалисты оборудуют тротуары, заменят старые инженерные коммуникации на новые и благоустроят близлежащие территории. В результате, как указал мэр, повысится транспортная доступность станции Мещерская и всего района.



"Новые участки дорог сформируют дополнительные поперечные и продольные связи. У автомобилистов появятся более удобные маршруты", – отметил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил о завершении благоустройства Профсоюзной улицы, которая пропускает в сутки примерно 130 тысяч машин. В рамках работ, которые длились 7 месяцев, на участке от центра города до МКАД было высажено примерно 3,2 тысячи новых деревьев-крупномеров. Помимо этого, специалисты привели в порядок тротуары и дорогу.



Собянин напомнил, что в этом году были благоустроены 3 крупные вылетные магистрали: Профсоюзная улица с проспектом 60-летия Октября, Волгоградский проспект с Марксистской улицей и Щелковское шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами. В зоне каждой из них проживает от 800 тысяч до миллиона человек, уточнил мэр.

