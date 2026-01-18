Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 13:28

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как ездил на месте водителя беспилотного трамвая

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сергей Собянин поделился своими впечатлениями от поездки в качестве водителя беспилотного трамвая, рассказав о том, как транспортное средство справляется с нештатными ситуациями на дорогах.

"Я сидел на месте водителя, и когда в неположенном месте мама проходила с коляской поперек движения трамвая, мне было не по себе. Но трамвай остановился, маму пропустил, поехали дальше", – рассказал мэр в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Вместе с тем градоначальник напомнил, что всего первый в России беспилотный трамвай преодолел уже 27 тысяч километров без единого нарушения ПДД и аварий.

Немногим ранее в московском метро начал движение первый в России беспилотный поезд. Как заявлял Собянин, в 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами, а к 2030-му планируется запустить первую линию беспилотного метро.

На сегодняшний день Москва, по словам мэра, является одним из мировых лидеров по использованию беспилотных технологий в городском хозяйстве и социальной сфере. К примеру, в городе уже проводятся коммерческие доставки с помощью роботов, запущены масштабная система мониторинга и управления дорожным движением.

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика