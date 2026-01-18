Собянин рассказал, как ездил на месте водителя беспилотного трамвая

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сергей Собянин поделился своими впечатлениями от поездки в качестве водителя беспилотного трамвая, рассказав о том, как транспортное средство справляется с нештатными ситуациями на дорогах.

"Я сидел на месте водителя, и когда в неположенном месте мама проходила с коляской поперек движения трамвая, мне было не по себе. Но трамвай остановился, маму пропустил, поехали дальше", – рассказал мэр в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Вместе с тем градоначальник напомнил, что всего первый в России беспилотный трамвай преодолел уже 27 тысяч километров без единого нарушения ПДД и аварий.

Немногим ранее в московском метро начал движение первый в России беспилотный поезд. Как заявлял Собянин, в 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами, а к 2030-му планируется запустить первую линию беспилотного метро.

На сегодняшний день Москва, по словам мэра, является одним из мировых лидеров по использованию беспилотных технологий в городском хозяйстве и социальной сфере. К примеру, в городе уже проводятся коммерческие доставки с помощью роботов, запущены масштабная система мониторинга и управления дорожным движением.