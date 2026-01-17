Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:07

Мэр Москвы

Собянин: к 2030 году в Москве планируется запуск первой линии беспилотного метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В московском метро начал движение первый в России беспилотный поезд. Уже в 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами, а к 2030 году планируется запустить первую линию беспилотного метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр столицы рассказал, что доложил Владимиру Путину о старте тестирования поезда "Москва-2024" на БКЛ. На первом этапе он будет проходить проверку без пассажиров. При этом программное обеспечение поезда было разработано специалистами Центра исследования и разработки беспилотного транспорта правительства Москвы.

Собянин также рассказал президенту РФ о развитии беспилотного транспорта и планах по его внедрению. На сегодняшний день Москва является одним из мировых лидеров по использованию беспилотных технологий в городском хозяйстве и социальной сфере.

К примеру, в городе уже проводятся коммерческие доставки с помощью роботов, запущены масштабная система мониторинга и управления дорожным движением, работа беспилотного трамвая "Львенок–Москва" в рамках экспериментального правового режима и многое другое.

Путин и Собянин дали старт тестированию первого в стране беспилотного поезда метро модели "Москва-2024" в пятницу, 16 января. Запуск состоялся на территории электродепо "Аминьевское", где также была организована выставка беспилотной техники.

Для наблюдения за работой системы и обеспечения безопасности в кабине будет находиться машинист. В рамках этого этапа тестируются основные системы управления поездом, среди которых системы автоведения, автоматического обнаружения препятствий на путях, машинного зрения, а также взаимодействия с диспетчерским центром.

Путин и Собянин осмотрели экспозицию беспилотной техники в электродепо "Аминьевское"

Читайте также


мэр Москвытранспорттехнологиигород

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика