Собянин: к 2030 году в Москве планируется запуск первой линии беспилотного метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В московском метро начал движение первый в России беспилотный поезд. Уже в 2027 году начнутся первые поездки с пассажирами, а к 2030 году планируется запустить первую линию беспилотного метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр столицы рассказал, что доложил Владимиру Путину о старте тестирования поезда "Москва-2024" на БКЛ. На первом этапе он будет проходить проверку без пассажиров. При этом программное обеспечение поезда было разработано специалистами Центра исследования и разработки беспилотного транспорта правительства Москвы.

Собянин также рассказал президенту РФ о развитии беспилотного транспорта и планах по его внедрению. На сегодняшний день Москва является одним из мировых лидеров по использованию беспилотных технологий в городском хозяйстве и социальной сфере.

К примеру, в городе уже проводятся коммерческие доставки с помощью роботов, запущены масштабная система мониторинга и управления дорожным движением, работа беспилотного трамвая "Львенок–Москва" в рамках экспериментального правового режима и многое другое.

Путин и Собянин дали старт тестированию первого в стране беспилотного поезда метро модели "Москва-2024" в пятницу, 16 января. Запуск состоялся на территории электродепо "Аминьевское", где также была организована выставка беспилотной техники.

Для наблюдения за работой системы и обеспечения безопасности в кабине будет находиться машинист. В рамках этого этапа тестируются основные системы управления поездом, среди которых системы автоведения, автоматического обнаружения препятствий на путях, машинного зрения, а также взаимодействия с диспетчерским центром.