ТАСС: задержанный после ЧП в Анапе подросток не числился на профилактических учетах

Фото: РИА Новости/стрингер

Студент техникума, задержанный в Анапе после инцидента со стрельбой, не числился ни на каких профилактических учетах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Однокурсники описали его как тихого и не вызывающего подозрений молодого человека.

О стрельбе в анапском техникуме стало известно 11 февраля. Два человека получили ранения средней тяжести, один погиб. Возбуждено уголовное дело.

Огонь открыл студент учебного заведения 2008 года рождения. Сообщалось, что он использовал неустановленное оружие, а также имел при себе разгрузку с патронами. Злоумышленник был оперативно задержан.

Как выяснили СМИ, молодой человек состоял в тематических чатах, где в 2023 году писал о якобы минировании школы.