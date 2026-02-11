Психологи оказывают помощь пострадавшим при стрельбе в техникуме в Анапе

Фото: телеграм-канал Readovka

Психологи оказывают помощь двум пострадавшим при стрельбе в анапском индустриальном техникуме, сообщили в мэрии города.

Помимо этого, бригада специалистов дежурит в техникуме, чтобы оказать помощь сотрудникам на месте.

В свою очередь, мама одной из студенток Марина в беседе с "Газетой.ру" сказала, что погибший охранник техникума во время нападения взял удар на себя и спас этим учащихся. Ее дочь в момент ЧП сидела под партой в аудитории на третьем этаже. Преподаватель забаррикадировал дверь шкафом, студенты сидели тихо и спокойно.

"В общем, охранник, я думаю, спас всех наших детей. Его звали Николай, и дочь сегодня с ним здоровалась. Говорит, хороший, приветливый был. Страшно подумать, что бы было, если бы он не вызвал вовремя подмогу и не принял все на себя", – сказала мама студентки.

Она также добавила, что ее дочь в это время хотела спуститься в туалет на первый этаж, но "как-то Господь отвел".

Также один из выпускников техникума поделился с ТАСС, что охранник работал в учебном заведении больше 6 лет, с 2019 года. Ему было около 60 лет, о нем тепло отзываются нынешние студенты и отмечают, что он был добрым и общительным человеком, который всегда помогал.

Его семье будет вручена премия имени Тиграна Кеосаяна, пообещала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Обязательно", – ответила она на вопрос о планах по оказанию помощи семье погибшего.

О стрельбе в анапском техникуме стало известно 11 февраля. Два человека получили ранения средней тяжести, один погиб. Возбуждено уголовное дело.

Огонь открыл студент учебного заведения 2008 года рождения. Сообщалось, что он использовал неустановленное оружие, а также имел при себе разгрузку с патронами. Злоумышленник был оперативно задержан. Как выяснили СМИ, молодой человек состоял в тематических чатах, где в 2023 году писал о якобы минировании школы.

