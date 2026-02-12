Захарова посоветовала Гутерришу устроиться в НАТО после его слов о Крыме и Донбассе

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала генсеку ООН Антониу Гутерришу перейти на работу в НАТО или Евросоюз после его слов о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.

"Если генеральный секретарь ООН считает, что он является спикером этой группы стран, тогда, наверное, ему нужно переходить на работу, становиться генеральным секретарем этих объединений", – заявила дипломат в интервью RT.

По словам Захаровой, Гутерриш никем не уполномочен делать заявления, которые совпадают с мнением западного меньшинства, которому кажется, что только оно вправе решать, какой народ может провести референдум о выходе или вступлении в состав другого государства.

Если генсек ООН представляет всю организацию и обладает определенными полномочиями, то выступать с такими высказываниями он не может, уточнила представитель МИД.

Ранее Гутерриш сообщил, что право народов на самоопределение якобы неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Секретариат ООН счел принцип территориальной целостности более превалирующим над правом самоопределения народов в таких ситуациях.

Как отметил дипломат Родион Мирошник, генсек ООН продемонстрировал безапелляционную двойственность стандартов всемирной организации.