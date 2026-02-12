Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 10:10

Политика

Захарова посоветовала Гутерришу устроиться в НАТО после его слов о Крыме и Донбассе

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала генсеку ООН Антониу Гутерришу перейти на работу в НАТО или Евросоюз после его слов о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.

"Если генеральный секретарь ООН считает, что он является спикером этой группы стран, тогда, наверное, ему нужно переходить на работу, становиться генеральным секретарем этих объединений", – заявила дипломат в интервью RT.

По словам Захаровой, Гутерриш никем не уполномочен делать заявления, которые совпадают с мнением западного меньшинства, которому кажется, что только оно вправе решать, какой народ может провести референдум о выходе или вступлении в состав другого государства.

Если генсек ООН представляет всю организацию и обладает определенными полномочиями, то выступать с такими высказываниями он не может, уточнила представитель МИД.

Ранее Гутерриш сообщил, что право народов на самоопределение якобы неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Секретариат ООН счел принцип территориальной целостности более превалирующим над правом самоопределения народов в таких ситуациях.

Как отметил дипломат Родион Мирошник, генсек ООН продемонстрировал безапелляционную двойственность стандартов всемирной организации.

Читайте также


политика

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика