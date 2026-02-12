Карантин в интернате Прокопьевска продлен из-за новых случаев заболеваний

Фото: ТАСС/Александр Алтурин

В прокопьевском интернате продлен карантин из-за выявления новых случаев заболеваний до 26 февраля, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Карантин в учреждении ввели 24 января. Изначально предполагалось, что он завершится ориентировочно 12 февраля.

В конце января Роспотребнадзор начал эпидрасследование после двух случаев внебольничной пневмонии у постояльцев интерната для людей с психическими расстройствами в Прокопьевске. Вместе с тем были выявлены 46 человек с ОРВИ и гриппом, в связи с чем в здании провели дезинфекцию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Спустя время оно было переквалифицировано, так как выяснилось, что за январь в интернате скончались 9 постояльцев.

Причинами смерти 7 человек названы декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности и болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма и тромбозами.

По данным следствия, инфекция стала распространяться в учреждении из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками интерната. Позднее выяснилось, что работники боялись сообщать о проблемах из-за возможного увольнения.

Интернат продолжил работу в штатном режиме, несмотря на смерть пациентов. Но спустя время в учреждении был введен карантин. Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на контроль расследование данного инцидента.

Глава Кемеровской области Илья Середюк потребовал проверить все интернаты Кузбасса. Этим занялась региональная прокуратура. Также глава региона поручил временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске Елену Морозову.