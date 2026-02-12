Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 14:52

Происшествия

Карантин в интернате Прокопьевска продлен из-за новых случаев заболеваний

Фото: ТАСС/Александр Алтурин

В прокопьевском интернате продлен карантин из-за выявления новых случаев заболеваний до 26 февраля, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Карантин в учреждении ввели 24 января. Изначально предполагалось, что он завершится ориентировочно 12 февраля.

В конце января Роспотребнадзор начал эпидрасследование после двух случаев внебольничной пневмонии у постояльцев интерната для людей с психическими расстройствами в Прокопьевске. Вместе с тем были выявлены 46 человек с ОРВИ и гриппом, в связи с чем в здании провели дезинфекцию.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Спустя время оно было переквалифицировано, так как выяснилось, что за январь в интернате скончались 9 постояльцев.

Причинами смерти 7 человек названы декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности и болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма и тромбозами.

По данным следствия, инфекция стала распространяться в учреждении из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками интерната. Позднее выяснилось, что работники боялись сообщать о проблемах из-за возможного увольнения.

Интернат продолжил работу в штатном режиме, несмотря на смерть пациентов. Но спустя время в учреждении был введен карантин. Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на контроль расследование данного инцидента.

Глава Кемеровской области Илья Середюк потребовал проверить все интернаты Кузбасса. Этим занялась региональная прокуратура. Также глава региона поручил временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске Елену Морозову.

Новости регионов: в Кемеровской области проверят все интернаты после смерти 9 постояльцев

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика