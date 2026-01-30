Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 12:26

Происшествия

Карантин ввели в интернате Прокопьевска после смерти постояльцев

Фото: РИА Новости//Виль Равилов

Во всех корпусах прокопьевского интерната, где ранее погибли 9 постояльцев, введен карантин по решению Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина.

По ее словам, на время действия карантинных мер в учреждении запрещены посещения пациентов и общественные мероприятия. Питание для постояльцев организуют по корпусам.

В конце января Роспотребнадзор инициировал эпидемиологическое расследование в доме-интернате в Прокопьевске в связи с выявлением случаев пневмонии среди постояльцев, потребовавших госпитализации.

Дополнительно было установлено наличие 46 бессимптомных случаев ОРВИ, количество которых впоследствии возросло. В настоящее время 51 постоялец интерната госпитализирован в медицинские учреждения Кузбасса, 4 из которых находятся в тяжелом состоянии.

За январь в интернате зарегистрировано 9 летальных исходов, при этом у 7 пациентов причиной смерти явилась декомпенсация хронических сердечно-сосудистых патологий, осложненная нарушениями ритма и тромбозами.

Уголовное дело, первоначально возбужденное по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, было переквалифицировано на статью, предусматривающую ответственность за нарушение указанных правил, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика