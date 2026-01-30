Карантин ввели в интернате Прокопьевска после смерти постояльцев

Фото: РИА Новости//Виль Равилов

Во всех корпусах прокопьевского интерната, где ранее погибли 9 постояльцев, введен карантин по решению Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина.

По ее словам, на время действия карантинных мер в учреждении запрещены посещения пациентов и общественные мероприятия. Питание для постояльцев организуют по корпусам.

В конце января Роспотребнадзор инициировал эпидемиологическое расследование в доме-интернате в Прокопьевске в связи с выявлением случаев пневмонии среди постояльцев, потребовавших госпитализации.

Дополнительно было установлено наличие 46 бессимптомных случаев ОРВИ, количество которых впоследствии возросло. В настоящее время 51 постоялец интерната госпитализирован в медицинские учреждения Кузбасса, 4 из которых находятся в тяжелом состоянии.

За январь в интернате зарегистрировано 9 летальных исходов, при этом у 7 пациентов причиной смерти явилась декомпенсация хронических сердечно-сосудистых патологий, осложненная нарушениями ритма и тромбозами.

Уголовное дело, первоначально возбужденное по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, было переквалифицировано на статью, предусматривающую ответственность за нарушение указанных правил, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.