Более 50 постояльцев интерната Прокопьевска остаются в медучреждениях Кузбасса

В Минздраве Кузбасса рассказали о состоянии постояльцев интерната Прокопьевска

Фото: РИА Новости/Виль Равилов

В медучреждениях Кузбасса остается 51 постоялец интерната Прокопьевска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального Минздрава Андрея Тарасова.

"17 человек (находятся. – Прим. ред.) в Новокузнецкой инфекционной больнице, 1 в тяжелом состоянии, 16 в средней степени тяжести, 34 человека в Прокопьевской городской больнице, 3 в тяжелом состоянии, 25 средней степени тяжести и 6 в удовлетворительном состоянии", – заявил министр.

По его словам, по 10 госпитализированным из Новокузнецкой инфекционной больницы получен отрицательный результат, пациентов выпишут 30 января. Кроме того, домой отправятся 4 человека из Прокопьевской городской больницы.

Главврач Прокопьевской больницы Вячеслав Старченко уточнил, что из 3 пациентов в тяжелом состоянии 2 находятся в реанимации.

"Лечение получают, состояние стабильно тяжелое, всего хватает, медикаменты есть", – добавил он.

В конце января Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за случаев пневмонии у постояльцев дома-интерната для граждан с психическими расстройствами в Кемеровской области. Их доставили в больницу.

Кроме того, было выявлено 46 человек без клинических проявлений с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп. Позже их количество увеличилось. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Спустя время выяснилось, что за январь в интернате Прокопьевска умерли 9 пациентов. Причиной смерти 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности и болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма и тромбозами.

Ранее возбужденное уголовное дело переквалифицировали на нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц. По версии правоохранителей, ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудников интерната привело к распространению вирусной инфекции.

После случившегося глава Кемеровской области Илья Середюк поручил проверить все интернаты региона.

