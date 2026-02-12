Форма поиска по сайту

12 февраля, 15:16

Происшествия
CBS: шесть человек, включая россиян и украинцев, убиты во Флориде

Фото: depositphotos/dechevm

Во Флориде совершено серийное убийство шести человек, включая выходцев из России и Украины, сообщает телеканал CBS.

Они были убиты в Сарасоте и Форт-Лодердейле, по данным полиции, одним и тем же подозреваемым. При этом 51-летний убийца по имени Рассел Кот найден мертвым, он покончил с собой.

Первые две жертвы проживали в Форт-Лодердейле, их имена – Лариса Блюдая, ей 46 лет, и Бен Азизов, которому было 18. Предварительно, ранее подозреваемый состоял в романтических отношениях с одной из жертв, которая при этом была связана с погибшими в Сарасоте. Тем не менее мотивы нападения на них неизвестны.

В Сарасоте были убиты Ольга Грейнерт, Флорита Столяр, Анатолий Йоффе и Ярослав Блюдой. На странице 66-летней Столяр в соцсетях указано, что она родилась в Днепропетровске, а 61-летний Йоффе – в Санкт-Петербурге, отмечает РИА Новости.

Кроме того, по данным ABC, он владел местной клиникой.

Ранее девять человек погибли в результате стрельбы в школе в канадском городе Тамблер-Ридж. Полицейские обнаружили шесть тел в самой школе, еще один пострадавший скончался на пути в больницу. Кроме того, двоих погибших нашли в жилом доме неподалеку – их смерть также связывают с инцидентом.

происшествияза рубежом

