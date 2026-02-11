CBC: девять человек погибли в результате стрельбы в канадской школе

Фото: depositphotos/dechevm

Девять человек погибли в результате стрельбы в школе в канадском городе Тамблер-Ридж. Об этом сообщает издание CBC.

Полицейские обнаружили шесть тел в самой школе, еще один пострадавший скончался на пути в больницу. Кроме того, двоих погибших нашли в жилом доме неподалеку – их смерть также связывают с инцидентом.

Около 25 человек проходят обследование в больнице, двое пострадавших с тяжелыми травмами были госпитализированы по воздуху. Сам нападавший, предварительно, покончил с собой. Его мотивы устанавливаются.

Ранее ученик частого лицея "Идрак" в Баку открыл стрельбу из огнестрельного оружия и ранил преподавательницу. Десятиклассник пришел в образовательное учреждение с охотничьим ружьем, принадлежащим его отцу. Полицейские задержали школьника и изъяли оружие.