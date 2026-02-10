Europe 1: двое детей 9 и 10 лет во Франции напали с ножом на воспитательницу

Фото: 123RF.com/joseh51

Двое детей в возрасте 9 и 10 лет угрожали ножом своей воспитательнице в учебно-воспитательном доме в Ме-сюр-Сен во Франции, передала радиостанция Europe 1.

Уточняется, что правоохранители, прибывшие на место происшествия, изъяли нож. Детей задержали по адресу проживания и доставили в участок для допроса.

По данным радио, они являются гражданами Франции и ранее не имели проблем с законом. Воспитательница не пострадала, но находится в состоянии шока. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Ранее в Красноярском крае девочка поссорилась с учителем, после чего ударила ножом школьницу из параллельного класса. Как выяснили следователи, охраны в учебном заведении не было.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавшую задержали, она помещена в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.