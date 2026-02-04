Вахтера из школы под Красноярском уволили после нападения девочки с ножом на сверстницу

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Женщина-вахтер уволена из школы в Кодинске Красноярского края, в которой ученица 7-го класса ранила сверстницу и напала на учительницу, сообщила ТАСС руководитель управления образования Кежемского района Галина Секурцева.

Она подчеркнула, что "кадровое решение" принято.

ЧП произошло 3 февраля. Предварительно установлено, что девочка поссорилась с учителем, после чего ударила ножом школьницу из параллельного класса. Как выяснили следователи, охраны в учебном заведении не было.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавшую задержали, она помещена в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

