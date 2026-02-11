Володин заявил о необходимости особого контроля за тарифами ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Все депутаты Госдумы придерживаются мнения, что тарифы ЖКХ необходимо взять под особый контроль, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба палаты парламента.

Он напомнил, что Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект о наделении ФАС дополнительными полномочиями в сфере тарифного регулирования. По его словам, региональные энергокомиссии нередко повышают тарифы без должных оснований.

Кроме того, председатель ГД отметил, что правительство утвердило предельные индексы роста платы за коммунальные услуги.

"Все остальное, коллеги, надо брать под контроль, надо анализировать, надо смотреть обоснованность и постараться сделать все, чтобы защитить наших граждан", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в ФАС России проведут проверку тарифов на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Речь идет об электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, а также о газоснабжении.