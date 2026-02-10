Форма поиска по сайту

10 февраля, 08:56

Общество

В ГД напомнили россиянам об изменениях в оплате услуг ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Крайний срок для оплаты услуг ЖКХ перенесен с 10-го на 15-е число месяца, начиная с марта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Новый закон также переносит срок предоставления платежных документов, на основании которых вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги – с 1-го на 5-е число месяца", – указал Кошелев.

По словам парламентария, проблема общей задолженности за услуги ЖКХ не является особо острой, так как большая часть россиян платят вовремя. Тем не менее изменения играют существенную роль для комфорта и финансового благополучия граждан.

У многих россиян, указал Кошелев, зарплата приходит уже после 10-го числа. Таким образом, они смогут вносить платежи по услугам ЖКХ сразу после получения основного дохода. Это в том числе избавит от необходимости искать средства для оплаты до зарплаты или брать у кого-то в долг.

"Что как раз и приводит к возникновению просрочек и начислению пеней", – подчеркнул он.

Кроме того, граждане не будут испытывать столько беспокойства из-за крайних сроков оплаты и смогут более свободно распоряжаться своими средствами. Также нововведение снизит вероятность начисления штрафов и пеней.

Ранее в России увеличился в два раза повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика. Теперь вместо 1,5 он составил 3. В ГД указывали, что это необходимо для борьбы с мошенничеством.

Дело в том, что плата за воду идет по нормативу, согласно количеству прописанных, однако на деле в доме могут проживать и 10 человек, из-за чего расход воды будет в десятки раз превышать платежи.

обществоЖКХ

