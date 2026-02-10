Форма поиска по сайту

10 февраля, 12:01

Шоу-бизнес

Актер Орландо Блум появился на публике с 28-летней моделью

Фото: Getty Images/Jesse Grant

Голливудский актер Орландо Блум появился на публике вместе с швейцарской моделью Луизой Ламмель, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на TMZ.

49-летний Блум и 28-летняя Ламмель посетили финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги "Супербоул", который состоялся 8 февраля на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе.

Знаменитостей засняли, когда они покидали стадион – они шли под руку, прикрывая лица от камер.

В 2025 году Блум расстался с певицей Кэти Перри. Они впервые встретились в 2016 году на вечеринке после церемонии вручения премии "Золотой глобус". Они обручились в 2019-м, в День святого Валентина. В следующем году у них родилась дочь.

В 2023-м актер рассказывал, что в отношениях они иногда сталкивались с трудностями, во время которых паре приходилось бороться с собственными эмоциями.

Слухи о том, что артисты готовятся к расставанию, появились в начале лета 2025 года. По данным инсайдеров, причиной размолвки могли стать сложности, с которыми столкнулись актер и певица. В частности, Перри была глубоко расстроена после отзывов о ее альбоме "143" и тура Lifetimes.

Позже певица была замечена на ужине в компании бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. На одном из концертов в Лондоне один из поклонников сделал Перри предложение руки и сердца, на что артистка ответила, что жаль, что он не спросил ее об этом 48 часов назад.

Публика восприняла эту фразу как намек на недавние фотографии, сделанные папарацци, на которых Перри и Трюдо отдыхают вместе у побережья Санта-Барбары.

шоу-бизнесза рубежом

