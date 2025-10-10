Анну Седокову заметили с новым спутником после трагедии с Тиммой

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

Певицу Анну Седокову, которая недавно пережила потерю бывшего супруга Яниса Тиммы, заметили в компании нового мужчины на премии рестораторов "Плавно", передает "СтарХит", публикуя кадры с мероприятия.

На видеоматериалах видно, что пара находилась вблизи сцены во время выступления Алсу. По данным издания, Седокова выглядела влюбленной – она обнимала мужчину со спины и что-то ему говорила.

Перед началом премии певица опубликовала в соцсетях снимок из кинотеатра, где она была с мужчиной. По всей видимости, с тем же, который сопровождал ее на мероприятии. Комментариев о возможном романе она пока не давала.

Как передает портал Woman.ru, по словам продюсера Сергея Дворцова, новый избранник знаменитости примерно одного возраста с Седоковой, а также не связан со сферами медиа и спорта.

Тимма покончил с собой в декабре прошлого года в Москве. По данным СМИ, после развода баскетболист страдал от депрессии.

Седокова заявляла, что в последние годы "жила в аду", а также рассказывала об агрессии со стороны экс-супруга. При этом она говорила, что после его смерти у нее наступил самый сложный период.

Следователи опросили артистку, однако уголовное дело не завели.

После Седокова заявила права на наследство бывшего мужа, а семья спортсмена подала на телеведущую заявление в России и Латвии, чтобы привлечь ее по статье "Доведение до самоубийства". Адвокат семьи Тиммы назвала брачный договор с Седоковой "кабальным".