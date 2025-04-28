Певица Седокова заявила об агрессии в браке с бывшим мужем

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Российская певица Анна Седокова ответила хейтерам, рассказав об агрессии со стороны бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

"Вы знаете, как мы жили? Через что я прошла? Каким он стал, когда прекратил играть? Куда он стал отправлять всю свою агрессию и на кого?" – ответила она одному из комментаторов.

Певица добавила, что она "правда старается молчать и ничего не говорить". Седокова подчеркнула, что ей "надоели эти обвинения".

Тимма покончил с собой в декабре 2024 года в столице. Рядом с ним лежал телефон, в котором, предварительно, был номер Седоковой.

СМИ сообщают, что баскетболист после развода страдал от депрессии. Седокова же утверждает, что в последние годы "жила в аду".

Следователи опросили Седокову, но уголовное дело не завели. В полиции пришли к выводу, что Тимма действительно покончил с собой – другие версии не нашли подтверждения.

Однако следователи в Латвии намерены вызвать певицу на допрос по делу о смерти баскетболиста. Пока неясно, в каком статусе Седокову хотят вызвать на допрос – как свидетеля или подозреваемую.

По словам юриста Екатерины Гордон, представляющей семью спортсмена, незадолго до своей смерти Тимма получил компромат на свою бывшую супругу. Она отметила, что его не стало из-за правды.