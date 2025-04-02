Певица Анна Седокова впервые ответила на обвинения со стороны семьи Яниса Тиммы

Фото: телеграм-канал "Анна Седокова | Anna Sedokova"

Певица Анна Седокова решила прокомментировать обвинения семьи и знакомых ее бывшего супруга Яниса Тиммы. Баскетболист совершил суицид в декабре прошлого года.

Певица уверена, что ее поливали грязью лишь из-за увеличения числа подписчиков и популярности в социальных сетях.

"Я не комментирую ситуацию, но, если бы я хоть слово сказала о тех, кто распространяет лживую информацию, и о том, как они поступали и со мной, и с Янисом, им бы пришлось нелегко. Но я не буду этого делать, как бы они ни пытались пиариться на смерти. Есть память о человеке, который захотел уйти. И это его решение. Чтите память о человеке, который был вам близок", – написала Седокова в своих соцсетях.

Она отметила, что лучше организовать турнир памяти или школу имени Тиммы. В таком случае "Янису будет не так стыдно за ваше поведение", – заключила певица.

Тело баскетболиста Яниса Тиммы нашли 17 декабря прошлого года. По предварительной информации, спортсмен страдал от депрессии на фоне развода с российской певицей Седоковой, которая все это время "жила в аду".

Следователи не стали возбуждать уголовное дело. Правоохранители пришли к выводу, что баскетболист действительно решил покончить с собой. В марте этого года отец спортсмена Райтис Тимма заявил об исчезновении редких вещей из коллекции сына.