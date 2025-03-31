Отец Яниса Тиммы заявил об исчезновении редких вещей из коллекции сына

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Райтис Тимма, отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, заявил об исчезновении уникальных вещей из коллекции спортсмена. Об этом сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на публикации мужчины в социальных сетях.

По словам отца баскетболиста, пропали его кроссовки и футболки. При этом речь идет более чем о 100 парах дорогой спортивной обуви 48,5 размера и футболках тех клубов, в составе которых играл спортсмен.

Отец Тиммы уточнил, что эта коллекция была ценна не только потому, что баскетболист вложил в нее деньги и время, но и потому, что с пропавшими предметами были связаны различные воспоминания.

"Как так получилось? Где все это сейчас? Вопрос, на который пока нет ответа", – подчеркнул отец спортсмена.

О смерти Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с его телом был обнаружен телефон, в котором, по предварительной версии, нашли номер его бывшей супруги, российской певицы Анны Седоковой. Известно, что спортсмен страдал от депрессии на фоне развода, а сама певица признавалась, что "жила в аду" в последние годы.

Следователи опросили Седокову в рамках доследственной проверки, но все же не стали возбуждать уголовное дело. Правоохранители пришли к выводу, что Тимма действительно покончил с собой, иные версии не подтвердились.

Однако латвийские следователи собирались вызвать Седокову на допрос по делу о смерти баскетболиста. При этом не уточнялось, в каком качестве певицу хотели привлечь к расследованию.