Отец Тиммы заявил о намерении латвийских следователей вызвать Седокову на допрос

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Следователи в Латвии намерены вызвать певицу Анну Седокову на допрос по делу о смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом заявил отец спортсмена Райтис Тимма в разговоре с Super.ru.

Как считает собеседник издания, артистка мешает следствию и хочет осквернить память бывшего супруга. В каком качестве Седокову хотят вызвать на допрос, – свидетелем или обвиняемой, – неизвестно.

В свою очередь, адвокат семьи Тиммы Юрис Гринвалдс заявил, что следователи не учли много ключевых моментов и допустили грубые нарушения. В частности, отметил он, главный свидетель не участвовал в следственном эксперименте. Кроме того, утверждает Гринвалдс, до прибытия правоохранителей на место гибели баскетболиста обстановка в хостеле была изменена.

Накануне Анна Седокова вышла на связь после смерти Тиммы. Она призналась, что на фоне стресса сильно похудела, а также назвала период, который проживает сейчас, самым сложным.

Тело 32-летнего баскетболиста нашли в декабре прошлого года в Москве. Рядом с ним обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, был номер его бывшей жены Седоковой.