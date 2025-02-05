Отец Тиммы заявил, что не верит в искренность слов Седоковой о сложном периоде

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Отец скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис сообщил в беседе с РИА Новости, что не верит в искренность слов российской исполнительницы Анны Седоковой, которая утверждала, что в ее жизни наступил самый сложный период.

Накануне певица вышла на связь после смерти Тиммы. Она призналась, что на фоне стресса сильно похудела. Седокова также назвала данный период, который проживает сейчас, самым сложным.

Тело 32-летнего баскетболиста нашли в декабре прошлого года в Москве. Рядом с ним обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, был номер его бывшей жены Седоковой.

По данным СМИ, спортсмен страдал от депрессии на фоне развода. Седокова же призналась, что в последние годы "жила в аду".

Следствие отказалось возбуждать уголовное дело по факту произошедшего, однако семья Тиммы настояла на передаче телефона баскетболиста на техническую экспертизу.

