Юрист Гордон: по делу Тиммы ведется посмертная психолого-психиатрическая экспертиза

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По делу баскетболиста Яниса Тиммы проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, рассказала адвокат его семьи Екатерина Гордон в своем телеграм-канале.

"В настоящее время все еще проводится судебно-медицинская экспертиза (не верьте в ложные публикации в СМИ о том, что она окончена), также проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", – говорится в сообщении.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с мужчиной был найден телефон, в котором, по предварительной информации, также нашли номер его экс-супруги певицы Анны Седоковой.

Журналисты выяснили, что Тимма страдал от депрессии на фоне развода. Сама Седокова призналась, что в последние годы "жила в аду".

Между тем Седокову уже опросили в рамках проверки по факту смерти ее бывшего супруга. Кроме того, следствие отказалось возбуждать уголовное дело. Однако семья Тиммы настояла на передаче мобильного телефона спортсмена на техническую экспертизу.