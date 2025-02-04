Анна Седокова вышла на связь после молчания из-за смерти Тиммы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Певица Анна Седокова вышла на связь после смерти бывшего мужа – баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на соцсети артистки.

Седокова на фоне стресса сильно похудела, а также призналась, что не знала, как просто встать и начать жить дальше.

"Сейчас вы свидетели самого сложного периода в моей жизни, который я не пожелала бы никому. Я каждый день столько времени пыталась просто встать, просто не упасть и пробовать жить дальше. Я благодарю вас за то, что вы поддерживали и не сдавались, даже когда сдалась я", – написала она.

Тело 32-летнего баскетболиста нашли в декабре прошлого года в Москве. Рядом с ним обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, был номер его бывшей жены Седоковой.

По данным СМИ, спортсмен страдал от депрессии на фоне развода. Седокова же призналась, что в последние годы "жила в аду".

Следствие отказалось возбуждать уголовное дело по факту произошедшего, однако семья Тиммы настояла на передаче телефона баскетболиста на техническую экспертизу.