Отец баскетболиста Тиммы: Янис изменил своей жене в марте 2019 года

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Райтис Тимма, отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявил, что его сын рассказывал о своей измене жене Сане Оше с "какой-то певицей" в марте 2019 года. Об этом он сообщил в прямом эфире на канале друга спортсмена Марка Пугачева в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам Райтиса, Янис позвонил ему ночью и признался в неверности Сане с певицей Анной Седоковой. На это отец посоветовал баскетболисту не рассказывать о случившемся супруге.

"Казалось, будет день-два и забудется, он хотел все так и оставить, вернулся к семье, но она же никак не отпускала. В том же 2019 году после знакомства они поехали в Грецию отдыхать, но она поперлась за ними. Думаю, чтобы его забрать. Об этом я особо не знал, но такое получилось", – рассказал Райтис.

Отец спортсмена думал, что информация о разводе сына и Седоковой – пиар, которым те хотят набрать подписчиков.

"Думал, что это все пройдет. Но когда все стало хуже, я обрадовался – наконец-то разведутся, пойдет новая жизнь, найдет другую девушку, получше, чем эта", – добавил отец Тиммы.

Тело 32-летнего баскетболиста нашли в декабре прошлого года в Москве. Рядом с ним обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, был номер его бывшей жены Седоковой.

По информации журналистов, спортсмен страдал от депрессии на фоне развода. Седокова же призналась, что в последние годы "жила в аду".

Следствие отказалось возбуждать уголовное дело по факту произошедшего, однако семья Тиммы настояла на передаче телефона баскетболиста на техническую экспертизу. Кроме того, по делу Тиммы проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, уточнила адвокат семьи Екатерина Гордон.