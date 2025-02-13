Юрист Гордон: Тимма получил компромат на Седокову незадолго до кончины

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Баскетболист Янис Тимма незадолго до своей смерти получил компромат на свою бывшую супругу, российскую певицу Анну Седокову. Об этом в своем телеграм-канале рассказала юрист Екатерина Гордон, представляющая семью спортсмена.

"По итогам нашего личного расследования Янису передали компромат на Анну, который он чисто по-человечески не смог переварить. Мы также знаем, какого рода обвинения поступали от него Анне", – отметила адвокат.

По ее словам, Тиммы не стало из-за правды.

Между тем в беседе с сайтом "Комсомольская правда" Гордон заявила, что баскетболист был убежден в предательстве бывшей жены. Он считал, что Седокова ему изменяла.

О смерти Тиммы стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с его телом был найден телефон, в котором, по предварительной версии, нашли номер Седоковой. Спортсмен страдал от депрессии на фоне развода с бывшей женой, а сама певица призналась, что "жила в аду" в последние годы, выяснили журналисты.

Позже Седокову опросили в рамках доследственной проверки, но следствие в итоге отказалось возбуждать уголовное дело. Согласно выводам проведенной проверки, Тимма действительно покончил с собой, иные версии не подтвердились.

Кроме того, латвийские следователи намерены вызвать Седокову на допрос по делу о смерти баскетболиста. О том, в каком качестве Седокову хотят вызвать на допрос, не сообщалось.