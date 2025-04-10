Анна Седокова впервые вышла на публику после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ANNA SEDOKOVA

Российская певица Анна Седокова впервые вышла на публику после нескольких месяцев отсутствия из-за смерти своего бывшего мужа Яниса Тиммы, передает Dark Voice.

Исполнительница посетила премию "ЖАРА Music Awards 2025". На красной дорожке Седокова появилась в платье-бюстье с декольте и разрезами на талии.

Сама певица в своем телеграм-канале признавалась, что очень нервничала перед появлением на мероприятии.

"Я сильно волнуюсь <...> Я до сих пор боюсь людей", – поделилась Седокова.

Также она попросила своих подписчиков поделиться советами о том, как они справляются со стрессом перед важным событием.

Тело 32-летнего Тиммы нашли в декабре прошлого года в Москве. Рядом с ним обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, был номер Седоковой.

По данным СМИ, спортсмен страдал от депрессии из-за развода. Певица же призналась, что в последние годы "жила в аду".

После смерти Тиммы артистка сильно похудела из-за стресса. По ее словам, она не знала, как просто встать и начать жить дальше.