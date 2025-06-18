Адвокат Гаврилова: Седокова заявила права на наследство экс-супруга Тиммы

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Российская певица Анна Седокова заявила права на наследство своего бывшего мужа Яниса Тиммы, сообщила адвокат семьи последнего Маргарита Гаврилова на странице своего сообщества в социальной сети "ВКонтакте".

Правозащитник рассказала, что информация о заявлении по вступлению в наследство поступила от нотариуса семьи.

"Если она сейчас не подаст заявление на вступление в наследство, она не получит вообще ничего", – добавила Гаврилова

По ее словам, таким образом Седокова намерена обезопасить себя и закрепить за собой хотя бы долю активов.

Тимма покончил с собой в декабре прошлого года в Москве. Рядом с ним лежал телефон, в котором, предварительно, был номер бывшей супруги.

По данным СМИ, после развода баскетболист страдал от депрессии. Тем временем Седокова заявила, что в последние годы "жила в аду".

Следователи опросили артистку, однако уголовное дело не завели.

Отец Тиммы Райтис утверждал, что не верит в искренность слов Седоковой, которая заявила, что в ее жизни после смерти экс-супруга наступил самый сложный период.