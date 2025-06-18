Адвокат Гаврилова: Седокова заявила права на наследство экс-супруга Тиммы

18 июня, 13:00Шоу-бизнес
Фото: legion-media.com/Persona Stars
Российская певица Анна Седокова заявила права на наследство своего бывшего мужа Яниса Тиммы, сообщила адвокат семьи последнего Маргарита Гаврилова на странице своего сообщества в социальной сети "ВКонтакте".
Правозащитник рассказала, что информация о заявлении по вступлению в наследство поступила от нотариуса семьи.
"Если она сейчас не подаст заявление на вступление в наследство, она не получит вообще ничего", – добавила Гаврилова
По ее словам, таким образом Седокова намерена обезопасить себя и закрепить за собой хотя бы долю активов.
Тимма покончил с собой в декабре прошлого года в Москве. Рядом с ним лежал телефон, в котором, предварительно, был номер бывшей супруги.
По данным СМИ, после развода баскетболист страдал от депрессии. Тем временем Седокова заявила, что в последние годы "жила в аду".
Следователи опросили артистку, однако уголовное дело не завели.
Отец Тиммы Райтис утверждал, что не верит в искренность слов Седоковой, которая заявила, что в ее жизни после смерти экс-супруга наступил самый сложный период.
Семья Яниса Тиммы хочет подать в суд на Анну Седокову из-за конфликта вокруг наследства