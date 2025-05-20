Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 14:15

Шоу-бизнес

Родственники Яниса Тиммы обвинили Седокову в незаконных сделках с недвижимостью

Родственники Яниса Тиммы обвинили Седокову в незаконных сделках с недвижимостью

Машину Гарика Харламова облили кефиром за неправильную парковку в Москве

"Страсти на эстраде": Лариса Долина

Актер Павел Деревянко сделал предложение девушке перед матчем на стадионе "ВТБ Арена"

Звезды российского шоу-бизнеса стали покупать футбольные клубы

"Специальный репортаж": почему звезды покупают футбольные клубы

"Интервью": Надежда Ангарская – о том, почему худеет 40 лет и не унывает

Стендап-комик Ангарская рассказала о том, как юмор помогает справляться с переживаниями

Мать основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова пытается оспорить завещание сына

"Страсти на эстраде": "На-На"

Семья покойного баскетболиста Яниса Тиммы намерена подать в суд на певицу Анну Седокову по поводу имущества, утверждая, что она незаконно распорядилась наследством, включая многомиллионную недвижимость. На данный момент родственники спортсмена настроены на переговоры, но уже рассматривают возможность судебного разбирательства.

Седокова дала первое большое интервью после трагической гибели своего бывшего мужа, в котором она сдержанно рассказала о своих переживаниях. Однако, общественность осуждает ее за публичное выражение эмоций, и теперь к семейной драме добавился денежный конфликт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоНаталия ШкодаРоман КарловАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика