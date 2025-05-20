Родственники Яниса Тиммы обвинили Седокову в незаконных сделках с недвижимостью

Семья покойного баскетболиста Яниса Тиммы намерена подать в суд на певицу Анну Седокову по поводу имущества, утверждая, что она незаконно распорядилась наследством, включая многомиллионную недвижимость. На данный момент родственники спортсмена настроены на переговоры, но уже рассматривают возможность судебного разбирательства.

Седокова дала первое большое интервью после трагической гибели своего бывшего мужа, в котором она сдержанно рассказала о своих переживаниях. Однако, общественность осуждает ее за публичное выражение эмоций, и теперь к семейной драме добавился денежный конфликт.

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