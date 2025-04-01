Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы сообщил о пропаже ценных вещей сына

Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы сообщил о пропаже ценных кроссовок и спортивных маек сына. В них, по словам мужчины, были вложены годы, деньги, память. Тем временем следствие по факту гибели баскетболиста продолжается до сих пор.

Спортсмен погиб в ночь на 17 декабря прошлого года после дня рождения его бывшей жены, российской певицы Анны Седоковой. Его тело обнаружили в Москве, а рядом с ним лежал смартфон с фразой на заставке "Позвоните Анне". Как рассказал друг баскетболиста Марк Пугачев, следственный комитет Латвии возбудил дело. У родителей остается много вопросов, как и почему произошла смерть сына.

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