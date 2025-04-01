"Московский патруль": адвокат хочет привлечь к ответственности парк из-за травмы сына

Адвокат хочет привлечь к уголовной ответственности персонал одного из московских батутных центров после того, как его сын якобы получил там травмы. Руководство центра уверяет, что их вины в произошедшем нет, а объекты отвечают требованиям безопасности.

Однако позже адвокату сказали, что подобные случаи оформляют как страховые. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, по чьей вине несовершеннолетний получил травмы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".