В РФ с 1 апреля иностранные права будут считаться недействительными

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С 1 апреля иностранные права будут считаться недействительными в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Она объяснила, что в эту дату истекает срок, в течение которого иностранцы, получившие гражданство или вид на жительство в России до 1 апреля 2024 года, а также россияне, имеющие иностранные водительские удостоверения до той же даты, могли в упрощенном порядке, без сдачи теории и обучения в автошколе, обменять зарубежные водительские удостоверения на российские.

По данным Волк, почти 500 тысяч человек обменяли иностранные водительские удостоверения на российские в упрощенном порядке, с 1 апреля сделать это будет невозможно.

Если водители продолжат использовать иностранные права, их действия будут квалифицированы в соответствии со статьей 12.7 КоАП РФ (" Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"), сказано в сообщении.

Между тем Минздрав разработал новый порядок освидетельствования российских водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В частности, проект предполагает, что правила тестирования останутся прежними, однако сам процесс освидетельствования не должен будет проводиться, если автомобилист или его законный представитель не согласился на него в письменной форме.

