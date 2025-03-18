В ГД внесен проект об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел

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В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел. Документ размещен в думской электронной базе.

Если закон примут, то административный штраф для водителя за такое правонарушение составит 5 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц установят на уровне 50 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит санкция до 200 тысяч рублей.

Сейчас нарушение требований к перевозке детей грозит административным штрафом в размере 3, 25 и 100 тысяч рублей соответственно.

Ранее в России стали ужесточать контроль за продажей треугольных ремней для детей. Продавцов соответствующих товаров начали штрафовать и привлекать к административной ответственности, писали СМИ. Как рассказали в Росстандарте, "направляющая лямка" нарушает регламенты безопасности, а многие магазины предоставляют нелегальные сертификаты.

Кроме того, депутат Госдумы Владислав Даванков обратился в МВД с предложением запретить использование передвижных и мобильных комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения. Уточнялось, что чаще всего такие комплексы ставят в местах "с неочевидными для водителей ограничениями", используя для фиксации превышения скорости.

Это, по версии парламентария, вызывает значительное недовольство среди граждан и приводит к большому количеству штрафов, не всегда оправданных с точки зрения повышения безопасности на дорогах.

