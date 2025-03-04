Депутат Даванков предложил запретить использование камер-треног на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Владислав Даванков обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением запретить использование передвижных и мобильных комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом стало известно ТАСС.

Вице-спикер нижней палаты парламента отметил, что такие мобильные комплексы чаще всего используются для фиксации превышения скорости и размещаются в местах "с неочевидными для водителей ограничениями". Как сообщил депутат, это вызывает значительное недовольство среди граждан и приводит к большому количеству штрафов, не всегда оправданных с точки зрения повышения безопасности на дорогах.

Даванков заявил, что некоторые недобросовестные операторы систем устанавливают камеры-треноги с нарушением требований и завышают погрешность измерений, ущемляя права водителей. По мнению парламентария, запрет на их использование позволит защитить права автомобилистов, снизит финансовую нагрузку на водителей и уменьшит число штрафов за превышение скорости на участках с низким риском ДТП.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили законопроект, по которому водителей будут информировать о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации. Сигнал будет подаваться специальными техсредствами превышения установленной скорости, которые работают в автоматическом режиме.

С января 2025 года размеры штрафов за нарушение некоторых правил дорожного движения были увеличены. С 30 до 45 тысяч рублей вырос штраф за управление транспортом в состоянии опьянения. То же самое касается отказа от прохождения медосвидетельствования.