Собянин: число угонов авто снизилось в 24 раза в Москве благодаря камерам видеонаблюдения

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Количество угонов автомобилей в Москве снизилось в 24 раза благодаря городским камерам видеонаблюдения. Об этом заявил Сергей Собянин на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

По словам градоначальника, раньше в столице угоняли в год 10 тысяч машин, однако сегодня подобные действия случаются 425 раз в год. Мэр отметил, что в общем на дорогах стало спокойнее, меньше аварий и более равномерная скорость движения транспорта.

"Интеллектуальная система транспортная и система видеонаблюдения сегодня штрафует 26 миллионов раз в Москве. Когда полицейские стояли, это было 10 тысяч, а сейчас 26 миллионов", – рассказал градоначальник.

Собянин объяснил, что интеллектуальная система штрафует объективно.

В марте Собянин заявлял, что начиная с 2015 года в столице в 13 раз уменьшилось количество краж и угонов автомобилей – с 8 739 до 676 случаев в год. Это произошло за счет специального программного обеспечения "Паутина".

Речь идет о системе для розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации, разработанной при поддержке правительства Москвы. Сегодня к ней подключены все регионы страны за исключением новых территорий.

