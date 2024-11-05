Депутаты внесут в ГД проект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД

Фото: 123RF/chaoss

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект, по которому водителей будут информировать о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Изменения планируется внести в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

Сигнал красного света будет подаваться при нарушении ПДД специальными техсредствами превышения установленной скорости, которые работают в автоматическом режиме.

Таким образом, водитель сможет сразу узнать о своем нарушении, а не через несколько дней. Это позволит ему быть более внимательным до конца движения, считают парламентарии.

В пояснительной записке депутаты указали, что превышение скорости является одним из самых опасных и распространенных нарушений ПДД. Предлагаемая инициатива может стать эффективной мерой профилактики.

Ранее в Госдуме поддержали законопроект о введении штрафов для родителей, чьи дети в возрасте до 16 лет нарушили правила дорожного движения. По мнению депутатов, эта мера является целесообразной, так как может "обезопасить самих детей".

С 1 ноября инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилили патрулирование на пяти улицах столицы, на которых водители чаще всего бросают машины на тротуарах и под запрещающими знаками.