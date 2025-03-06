Депутат Ефимов раскритиковал идею создания парковок для такси около жилых домов

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Предложение выделить зоны для парковки такси рядом с домами противоречит канонам жизни. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов.

Ранее ТАСС сообщил, что первый зампред комитета Госдумы по контролю и первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев выступил с инициативой отрегулировать парковку такси на городском уровне и выделить специальные зоны для их стоянки рядом с домами.

В ответ на это Виталий Ефимов заявил, что вблизи домов необходимо создавать комфортные условия для проживания, а не размещать стоянки для такси. Парламентарий посоветовал обратить внимание на мировой опыт.



Виталий Ефимов член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Никогда такси не ставили у дома. Машину должны привезти в парк, потому что ее надо обслужить, а водителю – сходить к врачу. У дома проверить техническое состояние авто и состояние водителя невозможно.

Депутат уверен, что предложение "противоречит всем канонам жизни".

"Людям надо создать комфорт для жилья, деревья нужно сажать, ставить скамейки, а не таксопарки организовывать. Там люди должны отдыхать", – заключил он.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект, котором предлагается обязать оборудовать машины такси двумя специальными удерживающими устройствами для перевозки детей от 7 до 11 лет. По данным авторов инициативы, в период с 2015 по 2023 год число пострадавших в аварии детей выросло с 20,9 до 23,9 тысячи.