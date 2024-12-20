Эксперт Янков: ограничение тарифов на такси спровоцирует рост числа "бомбил"

В Госдуме предложили запретить поднимать цены на такси в часы-пик и при прочих условиях повышенного спроса. Однако агрегаторы возражают, что такие надбавки помогают водителям справедливо зарабатывать. Разбираемся, насколько целесообразна новая инициатива и к чему она может привести.

Экономия для пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Поправки в законопроект о "Платформенной экономике", которые позволят ограничить возможность повышения стоимости поездок в такси, разработал депутат Госдумы Дмитрий Гусев совместно с коллегой Михаилом Делягиным. Предполагается, что новый механизм защитит более слабую сторону потребителей в отношениях с исполнителями услуг по перевозке. В результате цены будут оставаться стабильными даже в неблагоприятных условиях, пояснил Гусев.

В случае если инициатива будет одобрена, агрегаторы, использующие динамическое ценообразование, обяжут не допускать удорожания более чем на 20%, отметил ранее парламентарий в беседе в "Газетой.ру".



Дмитрий Гусев депутат Госдумы То есть любой агрегатор, в том числе такси, не сможет поднимать цены больше чем на 20% в часы пик. <...> Из личного опыта: вчера воспользовался услугами такси. Водитель выбрал маршрут, который оказался на 500–700 метров длиннее оптимального. Важно, чтобы такие ситуации учитывались, и если агрегаторы оптимизируют свои алгоритмы, то цена должна устанавливаться на основе минимального пути, обеспечивая экономию для пассажиров.

В свою очередь, один из популярных сервисов по заказу такси напомнил, что рост тарифов на поездки при повышенном спросе – "вынужденная и временная" мера, которая привлекает водителей к исполнению заказов и позволяет "справедливо" компенсировать им рабочую нагрузку. При этом коэффициенты в таких случаях рассчитываются системой автоматически.

"Если в каком-то месте города желающих уехать гораздо больше, чем свободных машин, например в часы пик или в непогоду, стоимость заказов увеличивается. <...> В периоды высокого спроса она помогает уехать тем, кому нужно сделать это прямо сейчас", – говорится на сайте агрегатора.

Кроме того, в компании разъяснили, что конечная сумма, которая выставляется пассажирам, складывается из большого количества составляющих. В числе основных – стоимость подачи автомобиля, плата за расстояние и время в пути, а также надбавки при повышенном спросе и дополнительные опции, включая наличие детского кресла, перевозку велосипеда и другие.

Увеличить спрос, не ограничив предложение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Определять верхний предел цен на такси необходимо на законодательном уровне, поскольку сами агрегаторы не способствуют тому, чтобы поездки стали более доступными, и продолжают искусственно и экономически необоснованно повышать их стоимость. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

(теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта 2024 года. – Прим. ред.) : возник дикий ажиотаж, что побудило агрегаторы сразу взвинтить цены. К счастью, денежные средства потом вернули, но и без того есть большое количество прецедентов, когда из-за различных ограничений, отсутствия транспорта или природных катаклизмов такси дорожает.

Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Разве это оправданно, когда на улице выпадает снег – и такси становится дороже в несколько раз? Или когда это происходит из-за чрезвычайного происшествия? Яркий пример – ситуация в "Крокусе": возник дикий ажиотаж, что побудило агрегаторы сразу взвинтить цены. К счастью, денежные средства потом вернули, но и без того есть большое количество прецедентов, когда из-за различных ограничений, отсутствия транспорта или природных катаклизмов такси дорожает.

В свою очередь, член общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков отметил, что проблема подорожания поездок на такси действительно актуальна, однако решить ее, установив порог для тарифов, не получится.

"В таком случае ограничение цен приведет к тому, что никто не сможет заказать машину и ждать ее придется часами. Сейчас, по крайней мере, это можно сделать, но просто по высокой стоимости. Более того, нужно учитывать, что при таких запретах на улицы выйдут "бомбилы" и будут все равно брать с людей большие суммы за заказ", – пояснил эксперт.

Гораздо более эффективной мерой станет увеличение предложения, считает Янков. По его словам, в период пикового спроса агрегаторы могут начать привлекать к выполнению заказов "подработчиков".

"То есть это будут не профессиональные таксисты, а квалифицированные водители со своим автомобилем, которые будут выезжать и, условно, два-три часа выполнять роль таксистов и развозить пассажиров", – указал специалист.

Решительно против ограничения тарифов на такси выступил научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. По его мнению, такое решение станет грубым вмешательством в ценообразование и нанесет серьезный ущерб не только государственному бюджету, но и потребителям услуг по перевозке.



Михаил Блинкин научный руководитель Института экономики транспорта и исследований транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Регулирование оборота любого товара или услуги не непосредственно рынком, а кем-то сторонним кончается дефицитом предложения и, главное, появлением черного рынка. Система, которая есть на данный момент, комфортна для пассажира. Действительно, иногда поездки обходятся дороже, но она прозрачна для государства и с точки зрения налогово-бюджетной системы, потому что все отчисления платятся исправно.

По словам эксперта, несмотря на то что цены на поездки назначаются агрегаторами, этот процесс сверяется с Федеральной антимонопольной службой. К тому же в схему, используемую при расчете стоимости, заложено множество алгоритмов, которые также сверяются с органами власти, заключил он.