Министр транспорта Старовойт: Россия близка к запуску на дорогах беспилотных машин

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России в ближайшем будущем могут запустить на дорогах беспилотные автомобили. Например, в 2025-2026 годах беспилотные машины поедут по ЦКАД и трассе М12 Москва – Казань. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

По словам Старовойта, Россия занимает одно из лидирующих мест в области беспилотного транспорта. Отечественные компании-производители давно готовились к выходу беспилотных машин на дороги. Нынешний уровень развития позволяет использовать беспилотные машины на трассе М-11, когда рядом с местом водителя находится оператор. Также создаются цифровые двойники федеральных дорог, что в будущем позволит и по ним запустить беспилотные автомобили.

В сфере логистики, как отметил Старовойт, беспилотные машины уже используются. Так, в тестовом режиме грузовики ездят по трассе М-11 "Нева". Коммерческие грузы перевозят беспилотные автомобили "Камаз" и "Сберавтотех".

Ранее сообщалось, что в Японии компания Toyota совместно с Joby Aviation провела испытание первого беспилотного летающего такси. Пятиместное и полностью электрическое воздушное такси развивает скорость до 320 километров в час.