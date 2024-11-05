Испытание первого беспилотного летающего такси завершилось в Японии

Фото: Joby Aviation

В Японии компания Toyota совместно с Joby Aviation провела испытание первого беспилотного летающего такси, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Interesting Engineering.

Как отмечается в публикации, пятиместное и полностью электрическое воздушное такси развивает скорость до 320 километров в час. Его первый полет в районе горы Фудзи прошел успешно.

"Наш первый рейс знаменует собой важную веху на нашем пути к тому, чтобы сделать экологически чистые авиаперелеты повседневной реальностью", – сказал основатель и гендиректор Joby Джоубен Бевирт.

Ранее американский предприниматель Илон Маск продемонстрировал беспилотное роботакси Cybercab от Tesla. У новых такси отсутствует педаль, руль, а впоследствии ездить на нем будет в 10 раз легче, чем на простой машине.

Маск сравнил беспилотное роботакси с лифтом, который функционирует по принципу "нажал кнопку и забыл".