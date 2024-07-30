Tesla отзывает более 1,8 млн автомобилей из-за неисправности с замком капота

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Производитель электромобилей Tesla отзывает более 1,8 миллиона машин из-за неисправности. Проблемы связаны с извещением водителя в случае открытия замка капота, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Регулятор предупреждает, что незакрытый капот может препятствовать видимости. Это способствует увеличению вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Уточняется, что мера относится к некоторым автомобилям Model 3, Model S, Model X 2021–2024 годов выпуска и Model Y 2020–2024 годов выпуска.

Основатель компании Илон Маск ранее сообщил, что Tesla запустит массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году. В 2025 году компания планирует применять роботов на своих сборочных линиях.

До этого предприниматель утверждал, что мозговые импланты его фирмы Neuralink в будущем заменят мобильные телефоны. В начале 2024 года он заявлял, что 29-летний Нолан Арбо, первый человек, которому вставили чип Neuralink в мозг, чувствует себя хорошо.