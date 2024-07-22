Tesla запустит производство человекоподобных роботов в 2026 году

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Американский производитель электромобилей Tesla запустит массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в социальной сети X.

Предприниматель уточнил, что в 2025 году компания планирует применять роботов на своих сборочных линиях. По словам Маска, их использование для внутреннего пользования будет небольшим.

Ранее предприниматель заявил, что вероятность глобальной катастрофы из-за развития искусственного интеллекта (ИИ) составляет от 10 до 20%. Он считает, что придет изобилие, когда товары и услуги будут доступны каждому, а работа станет необязательной.

До этого Маск утверждал, что мозговые импланты его фирмы Neuralink в будущем заменят мобильные телефоны. Это устройство позволяет управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.